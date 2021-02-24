Коли може закінчитись пандемія COVID-19: припущення ВООЗ
Директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися до початку 2022 року.
Джерело:DR
В ефірі данського каналу Ганс Клюге заявив, що "найгірший сценарій" поширення коронавірусу вже минув.
До теми У ВООЗ розповіли, що робитимуть, якщо у людей будуть побічні реакції на COVID-вакцину
Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав з'являтися,
– зауважив Клюге.
Водночас він зауважив, що SARS-CoV-2 продовжить курсувати світом. Але необхідність в усіх карантинних обмеженнях, ймовірно, зникне.
Звичайно, це ймовірний розвиток подій, адже точний результат визначити поки не можна,
– додав представник ВООЗ.
Поширення коронавірусу у світі:
Джерело: Worldometer
- Від початку пандемії у світі виявили 112 660 768 випадків зараження коронавірусом.
- На жаль, 2 496 911 людей померли від ускладнень. Натомість 88 254 092 людини вже одужали.
- Найбільше хворих зафіксували у США, Індії, Бразилії, Росії та Британії.
- За кількістю інфікованих коронавірусом Україна перебуває на 17 місці у світі, а за смертністю – на 19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
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