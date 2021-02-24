Коли може закінчитись пандемія COVID-19: припущення ВООЗ

Директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися до початку 2022 року.

В ефірі данського каналу Ганс Клюге заявив, що "найгірший сценарій" поширення коронавірусу вже минув.

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Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав з'являтися,

– зауважив Клюге.

Водночас він зауважив, що SARS-CoV-2 продовжить курсувати світом. Але необхідність в усіх карантинних обмеженнях, ймовірно, зникне.

Звичайно, це ймовірний розвиток подій, адже точний результат визначити поки не можна,

– додав представник ВООЗ.

Поширення коронавірусу у світі:

Джерело: Worldometer

Від початку пандемії у світі виявили 112 660 768 випадків зараження коронавірусом.

На жаль, 2 496 911 людей померли від ускладнень. Натомість 88 254 092 людини вже одужали.

Найбільше хворих зафіксували у США, Індії, Бразилії, Росії та Британії.

За кількістю інфікованих коронавірусом Україна перебуває на 17 місці у світі, а за смертністю – на 19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project