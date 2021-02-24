Коли може закінчитись пандемія COVID-19: припущення ВООЗ

Джерело:DR
Директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися до початку 2022 року.
В ефірі данського каналу Ганс Клюге заявив, що "найгірший сценарій" поширення коронавірусу вже минув.
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Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав з'являтися,
– зауважив Клюге.
Водночас він зауважив, що SARS-CoV-2 продовжить курсувати світом. Але необхідність в усіх карантинних обмеженнях, ймовірно, зникне.
Звичайно, це ймовірний розвиток подій, адже точний результат визначити поки не можна,
– додав представник ВООЗ.
Джерело: Worldometer
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project