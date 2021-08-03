Новий спалах COVID-19 можливий через 2 тижні

Попри те, що наразі ситуація з COVID-19 в Україні стабільна, новий спалах очікують уже найближчим часом. Чому зросли ризики розповіли експерти у новому прогнозі під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 сьогодні, 3 серпня.

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Ризик швидкого спалаху в Україні щотижня збільшується. Попри те, що ситуація залишається контрольованою і медична система не перевантажена (ліжка з киснем завантажені на 9%, реанімаційні – на 12%), спалах можливий протягом найближчих двох тижнів,

– сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, основними причинами є зростання захворюваності у світі, а спалах може розпочатися в будь-якому регіоні.

20 із 25 регіонів України "ростуть"

Експерт розповів, що у 20 регіонах наразі спостерігають зростання кількості випадків інфікувань коронавірусом, однак такий приріст все ще кваліфікують, як плато, а не спалах. Останній же може розпочатися в будь-якому регіоні.

Які регіони у зоні ризику

Юрій Ганиченко вважає, що найімовірніше, спалах розпочнеться з таких областей:

Дніпропетровської,

Одеської,

Донецької,

Житомирської,

Закарпатської,

Хмельницької областей

Ці регіони "ростуть" найбільше і дають понад 50% усього зростання госпіталізацій в цілому по країні.

У KSE все ж наголосили, що посилити систему виявлення-ізоляції контактних осіб слід в усіх регіонах. Крім того, експерти вкотре пояснили необхідність вакцинації.

Зверніть увагу! За останні 2 місяці померли 2 256 хворих на коронавірус – усі вони були невакциновані (лише 1 пацієнт отримав першу дозу препарату).

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