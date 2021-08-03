Коли можливий новий спалах коронавірусу в Україні: відповідь KSE

Експерти Київської школи економіки (KSE) спрогнозували новий можливий спалах COVID-19 в Україні. Ймовірно, зростання захворюваності може розпочатися впродовж найближчих двох тижнів.

Новий спалах COVID-19 можливий через 2 тижні

Попри те, що наразі ситуація з COVID-19 в Україні стабільна, новий спалах очікують уже найближчим часом. Чому зросли ризики розповіли експерти у новому прогнозі під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 сьогодні, 3 серпня.

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Ризик швидкого спалаху в Україні щотижня збільшується. Попри те, що ситуація залишається контрольованою і медична система не перевантажена (ліжка з киснем завантажені на 9%, реанімаційні – на 12%), спалах можливий протягом найближчих двох тижнів,

– сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, основними причинами є зростання захворюваності у світі, а спалах може розпочатися в будь-якому регіоні.

20 із 25 регіонів України "ростуть"

Експерт розповів, що у 20 регіонах наразі спостерігають зростання кількості випадків інфікувань коронавірусом, однак такий приріст все ще кваліфікують, як плато, а не спалах. Останній же може розпочатися в будь-якому регіоні.

Які регіони у зоні ризику

Юрій Ганиченко вважає, що найімовірніше, спалах розпочнеться з таких областей:

Дніпропетровської,

Одеської,

Донецької,

Житомирської,

Закарпатської,

Хмельницької областей

Ці регіони "ростуть" найбільше і дають понад 50% усього зростання госпіталізацій в цілому по країні.

У KSE все ж наголосили, що посилити систему виявлення-ізоляції контактних осіб слід в усіх регіонах. Крім того, експерти вкотре пояснили необхідність вакцинації.

Останні новини про COVID-19 в Україні

За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксували 827 нових хворих на COVID-19.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 254 361 інфікованого коронавірусом. На жаль, 52 981 пацієнт пішов з життя, так і не зумівши подолати недугу. Але 2 187 703 хворих вже одужали.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 3 669 513 людей, 3 669 511 з яких отримали першу дозу препарату, а 2 088 433 – обидві.