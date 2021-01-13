Американські вчені запропонували хірургам протокол, який повинен допомогти визначити, чи готовий пацієнт після COVID-19 до планової операції чи ні.

Вчені з Медичної школи університету Орегона здоров'я і науки почали розробку рекомендацій в кінці травня, коли в їхню клініку масово почали звертатися пацієнти, які перенесли COVID-19, пише medicalxpress.

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Їм були потрібні звичайні планові операції: ендопротезування, колоноскопія та інші. Визначення, в яких випадках операція можлива, мало велику практичну значущість. Після перенесеного COVID-19 у людей можуть виникати різні проблеми зі здоров'ям, які можуть зробити операцію небезпечною.

До них відносяться, наприклад, посилення згортання крові та пошкодження серцевого м'яза. Перед операцією лікарі мають переконатися, чи буде вона безпечна.

Коли пацієнт готовий до операції після COVID-19

Серед ключових рекомендацій нового протоколу:

Після безсимптомного COVID-19 до планової операції потрібно почекати не менше чотирьох тижнів після першого позитивного тесту.

Якщо COVID-19 протікав з симптомами, то потрібно почекати шість-вісім тижнів з моменту їхньої появи. Вчені підкреслюють, що нині недостатньо відомо про час відновлення після хвороби.

Крім періоду очікування, потрібна оцінка стану пацієнта лікарем. Він повинен вивчити медичну карту кандидата на операцію і зробити висновок, чи стан його не змінився.

Лікарі повинні зіставити стан пацієнта з важкістю процедури: врахувати, наскільки травматична операція і чи потрібно для неї наркоз. Ці дані необхідно порівняти зі станом пацієнта.

Новий протокол не включає пацієнтів, у яких збереглися симптоми, з так званим "довгим ковідом".