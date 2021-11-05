У відомстві зазначили, якщо ви перехворіли на коронавірус, то безпечно вакцинуватися можна на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.

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Раніше в МОЗ рекомендували вакцинуватися через пів року після одужання.

Попри те, чи ви перехворіли, чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після завершення хвороби. Це загальна рекомендація. Тобто людина одужала, шість місяців і можна вакцинуватися,

– говорив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Кому не можна вакцинуватися проти коронавірусу

Єдиним абсолютним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. Але другу дозу можна отримати препарату іншого типу.

Тимчасовим протипоказанням може бути:

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C.

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою.

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб (крім грипу).

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA).

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани: онкологічна хвороба, автоімунне захворювання, особи з імунодефіцитом.