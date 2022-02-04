Скільки часу має тривати самоізоляція

В загальному, самоізоляція людини, у якої підтвердили COVID-19, має тривати щонайменше 10 днів. Про це сказав головний державний санітарний лікар під час брифінгу 4 лютого.

Увага Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу

Ігор Кузін – головний санлікар "За чинними протоколами, якщо з 10 дня після появи симптомів, протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати".

Разом з тим, якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми.

Довідка. Тобто, спершу має пройти 10 днів від появи симптомів COVID-19 або першого позитивного тесту.

Чи потрібно здавати повторний тест

Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати.

Але слід пам'ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту,

– додав Кузін.

За його словами, після завершення самоізоляції здавати повторний тест не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.

Які тести необхідні, щоб встановити діагноз

Для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте мовиться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

"Інакше кажучи, якщо у людини є симптоми ГРВІ, а результат експрес-тестування виявився позитивним, то підтверджувати його ПЛР-тестом не потрібно", – додав Кузін.

До слова Наскільки точні тести на антиген коронавірусу

Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то такий пацієнт може бути додатково протестований методом ПЛР.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу