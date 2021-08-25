Коли настане пандемія, що здатна винищити людство: розрахунки вчених

Згідно з розрахунками науковців, найближчими десятиліттями щорічний ризик виникнення небезпечних епідемій може підвищуватися до трьох разів. А спалах хвороби, яка може вбити всіх людей на планеті, ймовірний впродовж наступних 12 тисяч років.

Дослідники з Падуанського університету в Венеції склали глобальний огляд даних про епідемії з 1600 року (чума, віспа, холера, тиф і віруси грипу) до нині й проаналізували їх за допомогою сучасних статистичних методів. Це допомогло їм оцінити ймовірність виникнення нових спалахів хвороб.

До теми Вчені назвали регіони, у яких може зародитися наступна пандемія: карта

В результаті науковці не лише виявили відмінності у швидкості розвитку пандемій, а й визначили деякі закономірності. До розрахунку долучили хвороби, які забрали життя не менше 10 тисяч людей. З вибірки виключили лише ВІЛ, СНІД та малярію.

Результати дослідження

Найсмертоносніша світова епідемія в історії (іспанського грипу) тривала з 1918 по 1920 рік й забрала життя від 17 мільйонів до 100 мільйонів людей. Вчені вважають, що ризик розвитку аналогічного спалаху щорічно зростає від 0,27 до 1,9 відсотка. Тобто, згідно з розрахунками, подібна пандемія може відбуватися кожні 332 – 489 років.

А ось щодо COVID-19, то ймовірність повторення такої пандемії зростає приблизно на два відсотки в рік. Тобто для людини, народженої у 2000 році, вона оцінюється у понад 38 відсотків до нинішнього моменту і трапиться приблизно у 2078 році.

Коли може спалахнути найсмертоносніша епідемія

Патогени, подібні до коронавірусу SARS-CoV-2, поширюються швидко. Тож і шанси на інтенсивні спалахи зростають. На думку дослідників, ризик спалахів нових захворювань може вирости втричі у наступні декілька десятиліть.

Тож пандемія, яка за масштабами схожа на іспанку, буде повторюватися кожні 127 років, а та, яка здатна знищити всіх людей на Землі, трапиться протягом 12 тисяч років.

При цьому вчені зазначили – їхні результати не означають, що людство отримує відстрочку від небезпечних хвороб як мінімум до 2080-х років. Адже такі події мають рівну ймовірність розвитку в будь-який рік впродовж зазначеного періоду.