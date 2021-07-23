За останній тиждень зросла кількість позитивних тестів на 20%. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Національної академії наук, член групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з коронавірусом Ігор Іванов.

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"За досвідом Великої Британії, яка добре вакцинована, протягом декількох тижнів можливе зростання з темпом у 70% на тиждень. Ми дістанемось до цього досить швидко. Зараз у нас 500 – 700 випадків на добу. Однак прискорення може бути дуже швидким. На початку вересня може бути до 10 тисяч хворих", – вважає Іванов.

Довідка. За 22 липня в Україні зафіксували 763 хворих на коронавірусну інфекцію, серед них 57 дітей та 15 лікарів. Від ускладнень хвороби померли 22 людини. У лікарні потрапили 446 пацієнтів. Натомість одужали 639 українців.

В Україні 60% людей чекають на "свій" COVID-19

Найбільші показники заражень в Україні сягали 20 тисяч. Іванов сказав, що можливо перетнути цю позначку. Це через новий штам Дельта, який шириться швидше та повільні темпи вакцинації.

В Україні частка тих, хто перехворів і має імунітет, складає близько 40%. Хворіють, в основному, не вакциновані,

– наголосив Іванов.

Він підтвердив, що близько 60% українців не хворіли й ще чекають на "свій" коронавірус. За його словами, жертв епідемії знову обраховуватимуть десятками тисяч.

Ігор Іванов про розвиток епідемії COVID-19 в Україні: дивіться відео