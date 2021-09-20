Нині сертифікат для перехворілих пацієнтів перебуває на етапі розробки. Він не відрізнятиметься від сертифіката людей, які вакцинувалися проти хвороби.

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Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже,

– заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві також додали, що COVID-сертифікати зможуть отримати такі групи українців:

вакциновані,

ті, хто перехворів,

мають негативний ПЛР-тест.

Додамо, що 20 вересня уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.

У жовтій зоні заклади зможуть відвідувати не лише вакциновані

Джерело: МОЗ

В Україні спростили норми верифікації вакцинації. Тепер для того, аби підтвердити безпечність відвідування громадських закладів можна представити один зі схвалених документів, а не лише сертифікат про вакцинацію: