Виключення регіону з червоної зони карантину

Тож регіон може вийти з червоної карантинної зони за однієї умови – якщо показники захворюваності знизяться. Про це повідомили у Міністерства охорони здоров'я України.

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"Рішення про скасування червоного рівня приймається Державною комісією з питань ТЕБ і НС у разі, якщо регіон досягнув показників, які характеризують про відсутність ознак, що відповідають цьому рівню", – мовиться у повідомлення відомства.

Які області зараз "червоні":

червона зона карантину діє у Херсонській області з 15 жовтня;

з 18 жовтня – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях;

з 23 жовтня – у Сумській області;

з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській.

вже з 30 жовтня обмеження червоної зони розширять на Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

з 1 листопада у Києві буде встановлений червоний рівень епіднебезпеки через зростання кількості госпіталізованих пацієнтів COVID-19 та рівня захворюваності на коронавірусну хворобу.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіоні

Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо! Вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Перелік обмежень у карантинних зонах / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуальна захворюваність на COVID-19

Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу.

Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

Загалом в країні підтвердили 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пацієнти.