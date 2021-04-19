За словами Ляшка, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 людей. Почали вакцинацію з трьох регіонів — Київської, Волинської та Сумської областей.

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Протягом 19 і 20 квітня в процес вакцинації приєднаються всі регіони країни,

— сказав Віктор Ляшко.

Зверніть увагу! Вакцинація в Україні триває 2 майже 2 місяці, за цей час вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату, 5 людей – дві дози.



Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.