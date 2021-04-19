Коли Pfizer почнуть використовувати в усіх регіонах: відповідь МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech найближчими днями розпочнеться в усіх регіонах.
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
За словами Ляшка, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 людей. Почали вакцинацію з трьох регіонів — Київської, Волинської та Сумської областей.
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Протягом 19 і 20 квітня в процес вакцинації приєднаються всі регіони країни,
— сказав Віктор Ляшко.
Коротко про Pfizer
- 16 квітня в Україну прибула перша партія (117 тисяч доз) вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.
- Препарат розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американська фармкомпанія Pfizer.
- Вакцина на 91% ефективна в запобіганні захворювання. Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом у 21 день.
- Компанія дозволила зберігати і транспортувати вакцину при температурі не вище ніж -70 °С. Після прибуття в пункт призначення препарат може зберігатися при температурі від 2 °C до 8 °C до п’яти днів.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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