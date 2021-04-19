Коли Pfizer почнуть використовувати в усіх регіонах: відповідь МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech найближчими днями розпочнеться в усіх регіонах.

За словами Ляшка, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech щеплено перші 366 людей. Почали вакцинацію з трьох регіонів — Київської, Волинської та Сумської областей.

До теми Скільки українців отримали вакцину від Pfizer

Протягом 19 і 20 квітня в процес вакцинації приєднаються всі регіони країни,

— сказав Віктор Ляшко.

Зверніть увагу! Вакцинація в Україні триває 2 майже 2 місяці, за цей час вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату, 5 людей – дві дози.



Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Коротко про Pfizer

16 квітня в Україну прибула перша партія (117 тисяч доз) вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.

Препарат розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американська фармкомпанія Pfizer.

Вакцина на 91% ефективна в запобіганні захворювання. Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом у 21 день.

Компанія дозволила зберігати і транспортувати вакцину при температурі не вище ніж -70 °С. Після прибуття в пункт призначення препарат може зберігатися при температурі від 2 °C до 8 °C до п’яти днів.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу