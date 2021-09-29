Нове дослідження інсульту

У дослідженні брали участь 72 людини, які перенесли інсульт. Їх розділили на кілька груп. Учасники контрольної отримували стандартну реабілітацію після інсульту.

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А у трьох інших людям призначили по 20 годин додаткових вправ для розвитку рухових навичок рук. У різних групах відрізнялося час проведення цієї терапії: з 30 дня, з 60 по 90 день, через шість місяців.

Коли найкраще розпочинати реабілітацію після інсульту

У порівнянні з показниками контрольної групи у людей, які отримували посилену програму реабілітації з 60 по 90 день, поліпшення в роботі рук було функціонально значущим. Тобто, його можна було не тільки виявити за допомогою спеціальних тестів: воно було очевидним для самих пацієнтів.

Науковці підкреслили, що вказаний проміжок часу, ймовірно, можна назвати періодом підвищеної пластичності мозку пацієнтів, які перенесли інсульт.

Вчені сподіваються, що їхнє дослідження визначило вікно часу, під час якого на мозок можна впливати й іншими методами, наприклад, електричною стимуляцією або ліками. Вони вважають це важливою темою для найближчих досліджень. У майбутньому вони також планують підтвердити дані цього дослідження в більших роботах і обчислити оптимальну кількість навантаження, яке потрібно для реабілітації.

Раніше вчені встановили, що три чашки кави на день знижують ризик смертельних захворювань. Вчені також не виявили зв'язку між споживанням кави та розвитком серйозних захворювань.