Коли почнеться вакцинація проти коронавірусу в Україні: Ляшко назвав дату
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться завтра, 24 лютого. Людям робитимуть вакцину AstraZeneca індійського виробництва.
Джерело:24 Канал
Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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"Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доставлення перших партій", – сказав Ляшко. За його словами, вакцинація розпочнеться із медиків, які надають допомогу хворим на COVІD-19.
За словами Ляшка, всього завтра вакцину відправлять до 11 областей, частина із яких отримає препарати 25 лютого через особливості логістики. Разом із вакцинами також доставлять шприци та бокси для безпечної утилізації.
Що відомо про вакцину CoviShield
- Вакцину Oxford-AstraZeneca (локальна назва CoviShield) виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин. Тобто, по суті CoviShield – це те та ж AstraZeneca, але індійського виробництва, за ліцензією Оксфордського університету (саме він є розробником вакцини).
- Препарат можна безпечно зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Тому вакцину можна безпосередньо доставляти в будь-які медичні установи.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.
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