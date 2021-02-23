Коли почнеться вакцинація проти коронавірусу в Україні: Ляшко назвав дату

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться завтра, 24 лютого. Людям робитимуть вакцину AstraZeneca індійського виробництва.

Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доставлення перших партій", – сказав Ляшко. За його словами, вакцинація розпочнеться із медиків, які надають допомогу хворим на COVІD-19.

Віктор Ляшко “Перші 7 областей, які отримають вакцину – це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця”.

За словами Ляшка, всього завтра вакцину відправлять до 11 областей, частина із яких отримає препарати 25 лютого через особливості логістики. Разом із вакцинами також доставлять шприци та бокси для безпечної утилізації.

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