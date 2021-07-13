Державна розробка української вакцини

Про це повідомив в інтерв'ю міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами Інститути Національної академії наук отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень.

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Віктор Ляшко “Вони у вересні мають завершити свої наукові дослідження та презентувати довакцинний штам, який може використовуватись у виробництві вакцин”.

Приватна розробка української вакцини

Він додав, що одна комерційна організація також окремо розробляє вакцину в Україні. Раніше колишній очільник МОЗ Максим Степанов обіцяв виділити 100-150 мільйонів грн на приватну розробку української вакцини проти COVID-19.

Але Ляшко спростував цю інформацію та запевнив, що грошей приватній компанії не дали, бо вона не представила потрібних доказів.

Ні, гроші не виділили для комерційної організації, наразі комерційна організація не представила відповідних розрахунків – це були попередні розрахунки – і не довела нашим науковцям, що можна інвестувати в ці розрахунки,

– розповів Ляшко.