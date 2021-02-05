Нині в Україні діє адаптивний карантин і всі регіони перебувають у помаранчевій зоні. Але якщо навантаження на медичну систему буде збільшуватись, то карантинні обмеження посилюватимуть.

Джерело: 24 канал

Під час години запитань до уряду 5 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин в Україні посилюватимуть локально.

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Відтак, умови карантинних обмежень в Україні вводитимуть з огляду на ситуацію.

Умови введення червоної зони

Степанов наголосив, що якщо навантаження на медичну систему буде збільшуватись з такими темпами, які можуть призвести до колапсу, то регіон буде віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це можуть свідчити такі показники:

65% заповнених ліжок з проведеним киснем;

Зростання кількості госпіталізованих на більше ніж 50% впродовж 7 днів.

За таких умов карантин буде введено до моменту стабілізації ситуації.

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