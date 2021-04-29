Під час брифінгу 29 квітня Ляшко пояснив, коли область переходить в червону зону і коли виходить з неї. Аби перевести регіон в червону зону, 3 дні у ньому повинні перевищувати 2 показники.

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Тоді збирається національна комісія ТЕБ і НС, яка приймає рішення про переведення області в червону зону.

Коли область виходить з червоної зони

Віктор Ляшко “Коли ми говоримо про вихід області з червоного рівня, вона може вийти раніше... Потрібно, щоб всі показники досягли, наприклад, жовтого рівня”.

Він зауважив, що виведення з регіону червоного рівня – це не скасування карантинних обмежень. Це лише скасування жорстких карантинних обмежень.

Які зони карантину в різних областях станом на 29 квітня

Джерело: МОЗ

Червона зона : місто Київ та Київська область, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Харківська, Полтавська області.

: місто Київ та Київська область, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Харківська, Полтавська області. Помаранчева зона : Вінницька, Волинська, Рівненська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Луганська, Донецька області, Кіровогорадська області.

: Вінницька, Волинська, Рівненська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Луганська, Донецька області, Кіровогорадська області. Жовта зона: Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Львівська області.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше до 30 червня. Тобто до того часу регіони поділятимуть на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону залежно від ситуації з COVID-19.