Коли робити тести на антитіла до коронавірусу

Джерело:JAMA
Відомо, що чоловіки більше ніж жінки схильні до ризику важкого перебігу і смерті від коронавірусу. Виявляється, відмінності на цьому не закінчуються: навіть точність визначення титру антитіл до SARS-Cov-2 відрізняється в залежності від статі.
Вчені Каліфорнійського Університету проаналізували дані про тестування на антитіла 486 осіб через місяць-два після лабораторного підтвердження SARS-Cov-2.
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Дослідники очікували, що антитіла виробляться у всіх без винятку пацієнтів, але виявилося, що позитивні результати тесту в цей період отримали від 75% до 80% людей.
Дослідження виявило підвищену чутливість тестів у певної групи пацієнтів: це чоловіки від 40 до 59 років. На думку вчених, це пов'язано з тим, що у чоловіків вище вірусне навантаження, ніж у жінок. Чим вона вища, тим сильніше удар по імунній системі й, отже, тим більше виробляється антитіл.
Вчені також визначили оптимальний час для тестування на антитіла – через чотири місяці після підтвердження COVID-19. Чутливість тесту була максимальною через 126 днів після виявлення SARS-Cov-2 у чоловіків і через 133 дня у жінок.
Пацієнти, чиї серологічні тести були проведені ближче до позитивних результатів ПЛР-тесту, мали більше шансів отримати негативні результати в порівнянні з тими, хто був протестовані пізніше,
– зазначили дослідники.