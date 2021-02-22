Коли робити тести на антитіла до коронавірусу

Відомо, що чоловіки більше ніж жінки схильні до ризику важкого перебігу і смерті від коронавірусу. Виявляється, відмінності на цьому не закінчуються: навіть точність визначення титру антитіл до SARS-Cov-2 відрізняється в залежності від статі.

Вчені Каліфорнійського Університету проаналізували дані про тестування на антитіла 486 осіб через місяць-два після лабораторного підтвердження SARS-Cov-2.

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У кого тести найточніше працюють

Дослідники очікували, що антитіла виробляться у всіх без винятку пацієнтів, але виявилося, що позитивні результати тесту в цей період отримали від 75% до 80% людей.

Дослідження виявило підвищену чутливість тестів у певної групи пацієнтів: це чоловіки від 40 до 59 років. На думку вчених, це пов'язано з тим, що у чоловіків вище вірусне навантаження, ніж у жінок. Чим вона вища, тим сильніше удар по імунній системі й, отже, тим більше виробляється антитіл.

Коли робити тест на антитіла до коронавірусу

Вчені також визначили оптимальний час для тестування на антитіла – через чотири місяці після підтвердження COVID-19. Чутливість тесту була максимальною через 126 днів після виявлення SARS-Cov-2 у чоловіків і через 133 дня у жінок.

Пацієнти, чиї серологічні тести були проведені ближче до позитивних результатів ПЛР-тесту, мали більше шансів отримати негативні результати в порівнянні з тими, хто був протестовані пізніше,

– зазначили дослідники.