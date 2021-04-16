Коли розпочнеться вакцинація препаратом від Pfizer
17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer направлять в обласні центри. Першу партію цієї вакцини сьогодні доставили Україну в рамках ініціативи COVAX,
Джерело:24 Канал
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, 18 квітня цією вакциною зроблять перші ін'єкції в будинках для літніх людей.
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Ляшко зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.
Згідно з планом, після цього вакцину отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.
Що відомо про вакцину від Pfizer
- За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.
- Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.
- Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.
- Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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