17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer направлять в обласні центри. Першу партію цієї вакцини сьогодні доставили Україну в рамках ініціативи COVAX,

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, 18 квітня цією вакциною зроблять перші ін'єкції в будинках для літніх людей.

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Ляшко зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

Згідно з планом, після цього вакцину отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

Що відомо про вакцину від Pfizer

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

10 мільйонів доз цієї вакцини. Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу