Коли розпочнеться вакцинація препаратом від Pfizer

Джерело:24 Канал
17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer направлять в обласні центри. Першу партію цієї вакцини сьогодні доставили Україну в рамках ініціативи COVAX,
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, 18 квітня цією вакциною зроблять перші ін'єкції в будинках для літніх людей.
Також на тему: В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer: фото, відео
Ляшко зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.
Згідно з планом, після цього вакцину отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу