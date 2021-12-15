А саме – до середини січня. Про це попередила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви
При цьому вона додала, що у ЄС достатньо вакцин, щоб побороти пандемію. Однак також підкреслила, що, схоже, кількість нових випадків подвоюється кожні 2 – 3 дні. І це масштабно.
Нам кажуть, що до середини січня ми повинні очікувати, що штам Омікрон стане новим домінуючим варіантом в Європі,
– сказала вона.
Фон дер Ляйен додала, що Європа зараз перебуває в кращому становищі для боротьби з вірусом, ніж це було на початку пандемії.
Вона також наполягає на тому, що "доз вакцини вистачить на кожного європейця", оскільки країни ЄС прагнуть зробити додаткові щеплення для боротьби з варіантом Омікрон.
Вакцинація та Омікрон
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти штаму Омікрон.
- Також стало відомо, що китайська вакцина Sinovac не дає надійного захисту від нового штаму.
- Сьогодні також стало відомо, що Оміркон зміг знизити ефективність двох доз вакцини проти COVID-19. Зокрема, мовиться про препарати Pfizer та Coronavac. Вони зазначили, що у більшості людей не виробляється достатній рівень антитіл.
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