Коли штам Омікрон стане домінуючим у Європі: назвали дату

Новий штам коронавірусу Омікрон вже скоро може стати домінуючим в Європі. Станеться це на початку 2022 року.

А саме – до середини січня. Про це попередила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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При цьому вона додала, що у ЄС достатньо вакцин, щоб побороти пандемію. Однак також підкреслила, що, схоже, кількість нових випадків подвоюється кожні 2 – 3 дні. І це масштабно.

Нам кажуть, що до середини січня ми повинні очікувати, що штам Омікрон стане новим домінуючим варіантом в Європі,

– сказала вона.

Фон дер Ляйен додала, що Європа зараз перебуває в кращому становищі для боротьби з вірусом, ніж це було на початку пандемії.

Вона також наполягає на тому, що "доз вакцини вистачить на кожного європейця", оскільки країни ЄС прагнуть зробити додаткові щеплення для боротьби з варіантом Омікрон.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань у своїй останній доповіді у вівторок нарахував 2 127 підтверджених випадків захворювання Omicron в ЄС та кількох країнах-партнерах, причому найбільша кількість у Данії.

Вакцинація та Омікрон

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти штаму Омікрон.

Також стало відомо, що китайська вакцина Sinovac не дає надійного захисту від нового штаму.

Сьогодні також стало відомо, що Оміркон зміг знизити ефективність двох доз вакцини проти COVID-19. Зокрема, мовиться про препарати Pfizer та Coronavac. Вони зазначили, що у більшості людей не виробляється достатній рівень антитіл.

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