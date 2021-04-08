Коли стартує вакцинація препаратом CoronaVac, який уже 2 тижні в Україні: відповідь МОЗ

Джерело:24 канал
Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів, що проблем з препаратом немає і пояснив, чому наразі щеплення вакциною не проводять.
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Там не існує проблеми. Є відповідні терміни щодо лабораторного контролю. Ця вакцина, відповідно до усіх наших нормативних документів, повинна пройти його,
– зауважив Максим Степанов.
За словами очільника МОЗ, 10 квітня цей контроль закінчиться. Одразу після процедури узгодження документів вакцину CoronaVac почнуть використовувати для проведення щеплень в Україні.
Водночас пояснив, чому ж індійська вакцина CoviShield (AstraZeneca) почала використовуватися одразу після надходження в Україну, на відміну від китайської.
“Законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме щодо CoviShield, тому що вакцина прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А CoronaVac тільки подалася, й вивчаються документи щодо розгляду в ВООЗ, тобто дозвіл організації і рекомендації щодо використання”.