Коли стартує вакцинація препаратом CoronaVac, який уже 2 тижні в Україні: відповідь МОЗ

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.

Чому не застосовують вакцину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів, що проблем з препаратом немає і пояснив, чому наразі щеплення вакциною не проводять.

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Там не існує проблеми. Є відповідні терміни щодо лабораторного контролю. Ця вакцина, відповідно до усіх наших нормативних документів, повинна пройти його,

– зауважив Максим Степанов.

Коли розпочнуть вакцинувати CoronaVac

За словами очільника МОЗ, 10 квітня цей контроль закінчиться. Одразу після процедури узгодження документів вакцину CoronaVac почнуть використовувати для проведення щеплень в Україні.

Чому з CoviShield було не так

Водночас пояснив, чому ж індійська вакцина CoviShield (AstraZeneca) почала використовуватися одразу після надходження в Україну, на відміну від китайської.

Максим Степанов “Законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме щодо CoviShield, тому що вакцина прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А CoronaVac тільки подалася, й вивчаються документи щодо розгляду в ВООЗ, тобто дозвіл організації і рекомендації щодо використання”.

Що відомо про CoronaVac

В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. МОЗ зареєструвало CoronaVac 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

334 578 людей

Станом на 8 квітня в Україні вакцинували, яких 2 дози вакцини отримали 2 людини. Імунізацію проводили препаратом CoviShield.