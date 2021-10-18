При цьому він зауважив, що коронавірус не закінчиться. Людству доведеться пристосуватися до COVID-19, як і до грипу.

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Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звісно, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як з грипом. Є вакцина від грипу. Щороку вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються — і все нормально,

– заявив він.

Рівень вакцинації не зростає в більшості країнах

За словами Клюґе, нині у 35 з 53 країн кількість вакцинованих людей вже не зростає. Він також наголосив, що для того, аби уникнути повтору пандемії, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль

Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ані економіки, ані безпеки, ані соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я,

– зауважив Клюґе.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус розповів, що найвища смертність від коронавірусу в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. 56 країн, яких фактично виключили з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня. Більшість таких країн в Африці.

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса