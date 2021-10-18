При цьому він зауважив, що коронавірус не закінчиться. Людству доведеться пристосуватися до COVID-19, як і до грипу.
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Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звісно, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як з грипом. Є вакцина від грипу. Щороку вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються — і все нормально,
– заявив він.
Рівень вакцинації не зростає в більшості країнах
За словами Клюґе, нині у 35 з 53 країн кількість вакцинованих людей вже не зростає. Він також наголосив, що для того, аби уникнути повтору пандемії, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль
Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ані економіки, ані безпеки, ані соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я,
– зауважив Клюґе.
Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус розповів, що найвища смертність від коронавірусу в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. 56 країн, яких фактично виключили з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня. Більшість таких країн в Африці.
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на 18 жовтня по всьому світу зафіксували понад 240,7 мільйонів хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги.
- У ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.
- Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 44,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.