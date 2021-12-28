Коли треба викликати швидку при коронавірусі: МОЗ назвали симптоми

У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми при коронавірусній хворобі, за яких необідно викликати швидку допомогу. Для цього потрібно ознайомитись із переліком симптомів.

Одними з них є важкість дихання та порушення свідомості. У відомстві звернули увагу, що саме лікар приймає рішення про те, чи необхідна госпіталізація, вже після обстеження.

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Щоб розуміти, коли необхідно викликати швидку, ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19,

– мовиться у повідомленні.

При яких симптомах викликати швидку:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше як 92%;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

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Симптоми коронавірусу дещо змінилися

Попри те, що недуга не відступає, з'являються нові мутації, медики зауважили, що симптоми інфекції трохи змінилися. Стали відомі симптоми нового штаму Омікрон, які суттєво відрізняються від Дельти. Серед основних:

пирхота в горлі, яка схожа на "дряпання";

сухий кашель;

закладений ніс;

біль у попереку.

Крім цього, вчені нещодавно знайшли ще один так званий нічний симптом Омікрону. Він може свідчити про те, що ви заразились коронавірусом. Мовиться про сонний параліч.

Однак зустрічаються й нетипові прояви цього варіанту. Спеціалісти повідомили про так званий туман у мозку. Це розпливчастий термін. Він означає почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

Усе це протікає легше у тих, хто щепився. Однак значно гірше в пацієнтів, які вирішили перехворіти.

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