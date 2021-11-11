У деяких випадках це може перерости в тривожний розлад. Як показує дослідження, яке провели дослідники з Готенбурзького університету (Швеція), як помірні, так і напружені фізичні вправи полегшують симптоми тривоги. Навіть якщо розлад є хронічним.

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Спорт та тривога

Вони провели експеримент:

у ньому взяли участь 286 чоловіків та жінок.

приблизно половина учасників жила із тривожністю понад 10 років;

експеримент тривав упродовж 12 тижнів.

Вчені визначили ступінь тяжкості симптомів кожного добровольця і ​​потім випадково розділили їх у групи середнього або інтенсивного фізичного навантаження.

Групі контролю надали стандартні рекомендації щодо переваг фізичної активності.

Що з'ясувалось? Регулярна фізична активність допомогла всім учасникам експерименту почуватися набагато краще за 3 місяці. Вчені встановили: чим інтенсивніше займатися, тим краще результати корекції хронічної тривожності можна отримати.

Деталі дослідження: як покращити ефект

Тренування проводилися тричі на тиждень по годині. Вони включали як кардіотренування, так і силові навантаження. Відмінності були лише у ступені інтенсивності занять.

Учасники групи помірної інтенсивності показали зниження симптомів тривожності приблизно в 3,5 рази, а добровольці з інтенсивними фізичними навантаженнями – майже в 5 разів.

Ми побачили значну тенденцію до покращення. Чим більше тренувалася людина, тим більших покращень їй вдавалося досягти,

– прокоментувала співавторка роботи Малін Хендрікссон.

Це саме допомагає і з депресією

Із попередніх досліджень вчені знали, що фізичне навантаження позитивно позначається на стані людей із депресією. Тепер вони отримали перше підтвердження аналогічного взаємозв'язку для корекції тривожності.

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Ці висновки повинні враховуватись як лікарями, так і пацієнтами, які хочуть упоратися з тривожністю без застосування медикаментів.