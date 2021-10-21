Пік захворюваності чекають у листопаді

Зокрема, Павло Ковтонюк в ефірі Українського радіо розповів, чи достатньо заходів із боротьби з коронавірусом вживає влада, чи можливо вакцинувати до кінця року більшість дорослого населення та коли Україна вийде на плато захворюваності.

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Локдауну, ймовірно, не уникнути

За словами експерта, без серйозних непопулярних заходів боротьба із поширенням вірусу буде неефективною.

Павло Ковтонюк “Якщо вжити половину заходів, це не зупинить, як правило, поширення, а лише відкладе в часі більш серйозні рішення. Уряд дочекається більш серйозної ситуації і буде їх впроваджувати”.

Він нагадав, що урядовці пообіцяли не вводити в Україні повного локдауну, як і під час попередньої хвилі COVID-19 навесні цього року, коли повного локдауну всіляко уникали, але де-факто він настав.

Тож, Павло Ковтонюк вважає, що саме такий сценарій йде зараз: області одна за одною щотижня переходять в червону зону.

Це підхід, який доганяє події, й він веде нас по тяжчому шляху,

– зазначив Павло Ковтонюк.

Що може змінити ситуацію?

За його словами, якби українці вакцинувалися активніше, то високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю.

Однак, зараз все ще важливо вакцинуватися для того, щоб передусім захистити себе, а також щоб створити колективний імунітет у перспективі.

Зараз вакцинуються "бо треба"

Павло Ковтонюк підсумував, що збільшення темпів вакцинації наразі показує те, що більшість українців не є принциповими антивакцинаторами. "В них або є сумніви, або вони відкладають щеплення, або думають, що їх це не торкнеться".

План вакцинації реально втілити

Експерт зазначив, що потужність медичної системи України дозволяє втілити в життя план МОЗ вакцинувати 1,5 мільйона осіб щотижня, проте Україна ще жодного разу не досягла такого показника.

З огляду на статистику цього року COVID-19 стане або третьою, або другою причиною смертності в Україні.

Однак, Павло Ковтонюк переконаний, що, з огляду на досвід інших країн, до кінця року все доросле населення України вакцинувати не вийде.

Статистика! Після досягнення показника у 20% щепленого населення, темпи вакцинації починають знижуватись.

Щодо рівня плато, то експерт вважає, що Україна досягне його наступного місяця.