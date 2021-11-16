Як розповів під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, з 18 листопада "почервоніє" і Вінницька область. Однак з 22 листопада в МОЗ прогнозують поступовий вихід із жорстких карантинних обмежень.

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"Початок виходу областей з червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня", заявив Ляшко.

В областях послаблять карантин

Послаблення у МОЗ пояснили тим, що в низці областей знизився рівень захворюваності на COVID-19. Пацієнтів, яких виписують з лікарень, стабільно більшає, порівняно з новими госпіталізованими.

"Знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", повідомив Ляшко.

Міністр підкреслив, що в Херсонській області, де вперше встановили червоний рівень епіднебезпеки, він діє уже 30 днів. Це дозволило уповільнити темпи поширення хвороби.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу