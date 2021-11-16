Як розповів під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, з 18 листопада "почервоніє" і Вінницька область. Однак з 22 листопада в МОЗ прогнозують поступовий вихід із жорстких карантинних обмежень.

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"Початок виходу областей з червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня", – заявив Ляшко.

Довідка. Наразі у червоній зоні перебувають такі області: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області. У жовтій опинилися лише Закарпатська, Кіровоградська й Тернопільська.

В областях послаблять карантин

Послаблення у МОЗ пояснили тим, що в низці областей знизився рівень захворюваності на COVID-19. Пацієнтів, яких виписують з лікарень, стабільно більшає, порівняно з новими госпіталізованими.

"Знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", – повідомив Ляшко.

Міністр підкреслив, що в Херсонській області, де вперше встановили червоний рівень епіднебезпеки, він діє уже 30 днів. Це дозволило уповільнити темпи поширення хвороби.

Цікаво! З ініціативи МОЗ, нові платформи для вакцинації почали відкривати у храмах УГКЦ, ПЦУ, УПЦ МП і Адвентистів сьомого дня. Пункти щеплень для вірян уже діють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді та Чернівцях. Вакцинацію підтримав також Філарет, але сам щеплення ще не зробив.

Віктор Ляшко розповів, коли послаблять карантин в Україні: дивіться відео МОЗ

Коронавірус в Україні: останні новини

За добу 15 листопада в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових хворих на COVID-19. Померли 838 людей, що є антирекордом від початку пандемії.

Водночас зі старту вакцинальної кампанії 24 лютого, щеплення отримали понад 12 мільйонів людей. Із них 2 дози вакцини ввели 8,8 мільйонам осіб.

Президент Володимир Зеленський мотивував українців вакцинуватися. Він заявив, що усі, хто зроблять 2 щеплення, отримають від держави по тисячі гривень.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу