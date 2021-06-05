Коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні: деталі від Ляшка

В Україні медики невдовзі більше не видаватимуть лікарняні в паперовому вигляді. Пілотний проєкт із видачі е-лікарняних стартував на початку червня. Повністю на електронні лікарняні українські медичні заклади мають перейти з 1 вересня.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медики формуватимуть як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видаватимуть відповідні паперові листки.

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Деталі заяви Ляшка про електронні лікарняні

Він зауважив: рішення про вид документу ухвалюватиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Ляшко додав що наказ про "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" вже підписали. Крім того, документ уже пройшов експертизу Мін'юсту.

"Звісно, запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу. Для цього треба час, навчання та роз'яснення для медичних працівників і усіх дотичних до цього процесу", – зазначив Ляшко.

Водночас він запевнив, що МОЗ є готовим підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим.

Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності. Натомість роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування щодо оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний,

– підсумував міністр охорони здоров'я.

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