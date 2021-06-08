Так, Україна вже давно працює над реалізацією так званих COVID-паспортів. В ефірі одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, коли їх зможуть запровадити.

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За його словами, в Україні планують затвердити COVID-паспорт впродовж 10 – 14 днів після його затвердження в ЄС.

Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10 – 14 днів затвердити його в нас. Після цього можна буде його запроваджувати,

– заявив Немчінов.

При цьому він додав, що у Євросоюзі значно розширили вимоги до COVID-паспорта. Немчінов зауважив, що він потребуватиме досить серйозних підзаконних актів, щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.

Ми технологічно до цього були готові ще 1,5 – 2 місяці назад. Але вони (ЄС – 24 канал) змінюють свої вимоги під час затвердження його (COVID-паспорта – 24 канал),

– сказав міністр.

Раніше у МОЗ пояснили, чим відрізняється Міжнародний сертифікат про вакцинацію, який вже можна отримати в Україні, від майбутнього COVID-паспорта.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: що варто знати

Вже затверджене. Тобто його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

Свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

Можна отримати лише в паперовому форматі;

Видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;

Використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Чим особливий COVID-паспорт

Зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;

Міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

Видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

Можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через додаток “Дія”;

Через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ;

Ба більше, в Україні планують зробити 2 версії такого сертифікату: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон;