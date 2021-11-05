Коли в Україні буде доступна бустерна доза COVID-вакцини

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу стане доступною для мешканців України лише тоді, як в країні буде вакциновано понад 50% громадян.

Наразі бустерну вакцинацію активно не проводять

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, як виглядатиме вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні надалі.

Увага В Україні понад 11 мільйонів людей мають принаймні одну дозу COVID-вакцини

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби”.

Половина населення повинна бути вакцинована двома дозами

За словами Ляшка, станом сьогодні цю позначку перетнув лише Київ – в столиці вакцинували 55% жителів (принаймні однією дозою).

Також понад 40% вакцинованих у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Актуальна статистика вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні активно нарощують темпи вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей.

Стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року.

Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.

Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

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