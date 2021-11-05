Коли в Україні буде доступна бустерна доза COVID-вакцини
Джерело:Інтерфакс-Україна
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу стане доступною для мешканців України лише тоді, як в країні буде вакциновано понад 50% громадян.
Наразі бустерну вакцинацію активно не проводять
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, як виглядатиме вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні надалі.
Увага В Україні понад 11 мільйонів людей мають принаймні одну дозу COVID-вакцини
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби”.
Половина населення повинна бути вакцинована двома дозами
За словами Ляшка, станом сьогодні цю позначку перетнув лише Київ – в столиці вакцинували 55% жителів (принаймні однією дозою).
Також понад 40% вакцинованих у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.
Актуальна статистика вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
- В Україні активно нарощують темпи вакцинації проти коронавірусної хвороби.
- Впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей.
- Стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року.
- Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.
Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.
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