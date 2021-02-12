Наразі в Україні перехворіло приблизно 13-20% населення. Серед медичних працівників цей показник становить 13,4%. Тож, до колективного імунітету українцям ще далеко.

Такими є результати аналізу Київської школи економіки. Моделювання спростовує поширену думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2.

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Станом на 12 лютого в Україні офіційно зареєстрували 1 мільйон 258 тисяч активних випадків.

Довідка! Для формування колективного імунітету потрібно, щоб мінімум 70% населення перехворіли.

Україні варто терміново посилити систему виявлення, щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу та стабільно високою завантаженістю реанімацій пацієнтами з COVID-19",

– зазначив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Україна входить в 5 європейських країн із критичною ситуацією з COVID-19

Серед усіх протестованих на COVID-19 В Україні найвищий показник позитивних випадків – 18%.

При цьому сам показник виявлення нових випадків – один з найнижчих.

Завантаженість лікарень

Щодо ситуації із завантаженням медичних закладів, то в період 1-7 лютого кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 майже дорівнювала кількості пацієнтів, яких уже виписали з медичних закладів.

Загалом у лікарнях, відведених для пацієнтів з COVID-19, стабільно зайняті 40% реанімаційних ліжок.

При цьому по всій країні зайнято близько 25% ліжок з підведеним киснем.

В яких регіонах ситуація найгірша

Найбільш напружена ситуація нині в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У цих регіонах кількість госпіталізацій тривалий час перевищує виписку пацієнтів на 20-70%.

Наприклад, в Закарпатській області заповнені 65% реанімаційних ліжок, відведених для госпіталізації пацієнтів COVID-19. І госпіталізація продовжує зростати.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях ріст припинився, проте заповненість ліжок тримається на критичному рівні – 45% та 60 %.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу