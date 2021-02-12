Коли в Україні буде колективний імунітет до COVID-19: який відсоток населення уже перехворів

Джерело:Kyiv School of Economics
Наразі в Україні перехворіло приблизно 13-20% населення. Серед медичних працівників цей показник становить 13,4%. Тож, до колективного імунітету українцям ще далеко.
Такими є результати аналізу Київської школи економіки. Моделювання спростовує поширену думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2.
До теми В Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу, яку не вийде послабити
Станом на 12 лютого в Україні офіційно зареєстрували 1 мільйон 258 тисяч активних випадків.Довідка! Для формування колективного імунітету потрібно, щоб мінімум 70% населення перехворіли.
Україні варто терміново посилити систему виявлення, щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу та стабільно високою завантаженістю реанімацій пацієнтами з COVID-19",
– зазначив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.
Серед усіх протестованих на COVID-19 В Україні найвищий показник позитивних випадків – 18%.
При цьому сам показник виявлення нових випадків – один з найнижчих.
Щодо ситуації із завантаженням медичних закладів, то в період 1-7 лютого кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 майже дорівнювала кількості пацієнтів, яких уже виписали з медичних закладів.
Загалом у лікарнях, відведених для пацієнтів з COVID-19, стабільно зайняті 40% реанімаційних ліжок.
При цьому по всій країні зайнято близько 25% ліжок з підведеним киснем.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу