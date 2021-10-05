Масова вакцинація дітей проти COVID-19 в Україні настане після того, як щеплення отримає все доросле населення. Про це Данілов розповів час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.

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Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей,

– повідомив він.

При цьому секретар РНБО зауважив, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.

Мені дуже шкода, що є деякі релігійні громади, які виступають проти вакцинації. Це неприємна ситуація з огляду на те, що ми у стані інформаційної війни. Це непросто для нас,

– додав він.

Зауважимо, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін повідомив рішення МОЗ щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу – у відомстві поки що не рекомендують використання третього щеплення.

Вакцинація дітей в Україні: що варто знати

Джерело: МОЗ

В Україні можна вакцинувати дітей проти коронавірусу, але не всіх. Так, дитину у віці від 12 років можна імунізувати препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в тому випадку, якщо вона: