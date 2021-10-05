Масова вакцинація дітей проти COVID-19 в Україні настане після того, як щеплення отримає все доросле населення. Про це Данілов розповів час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.
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Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей,
– повідомив він.
При цьому секретар РНБО зауважив, що в Україні дуже агресивна антивакцинальна кампанія.
Мені дуже шкода, що є деякі релігійні громади, які виступають проти вакцинації. Це неприємна ситуація з огляду на те, що ми у стані інформаційної війни. Це непросто для нас,
– додав він.
Зауважимо, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін повідомив рішення МОЗ щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу – у відомстві поки що не рекомендують використання третього щеплення.
Вакцинація дітей в Україні: що варто знати
Джерело: МОЗ
В Україні можна вакцинувати дітей проти коронавірусу, але не всіх. Так, дитину у віці від 12 років можна імунізувати препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в тому випадку, якщо вона:
- має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
- з метою об'єднання сім’ї;
- якщо дитина виїжджає на навчання до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
- є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів за кордоном;
- приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.