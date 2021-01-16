У МОЗ очікують, що можливість платної вакцинації від коронавірусу в Україні з'явиться не раніше другої половини 2021 року. Наразі виробники препаратів не ведуть перемовини з комерційними структурами щодо продажу вакцини.

У МОЗ стверджують, що можливість того, що вакцину можна буде придбати раніше прогнозованого терміну, дуже малоймовірна. Про це за результатами зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пише "РБК-Україна".

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Степанов наголосив, що зараз розробники і виробники вакцин спілкуються тільки з представниками держав, а не комерційними структурами,

– мовиться у повідомленні.

Через це варіант платної вакцинації не буде доступний у першій половині року.

Зауважимо, українці зможуть зробити щеплення від коронавірусу безкоштовно.

Вакцинація в Україні: головне

Першу партію китайської вакцини Sinovac Biotech у 700 тисяч доз Україна отримає впродовж 30 днів після офіційної реєстрації препарату.

у 700 тисяч доз Україна отримає впродовж 30 днів після офіційної реєстрації препарату. Згодом в Офісі Президента уточнили, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.

Крім того, Україна очікує на перші постачання вакцини за програмою COVAX.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення.

Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу