Коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19: прогноз МОЗ
У МОЗ очікують, що можливість платної вакцинації від коронавірусу в Україні з'явиться не раніше другої половини 2021 року. Наразі виробники препаратів не ведуть перемовини з комерційними структурами щодо продажу вакцини.
У МОЗ стверджують, що можливість того, що вакцину можна буде придбати раніше прогнозованого терміну, дуже малоймовірна. Про це за результатами зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пише "РБК-Україна".
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Степанов наголосив, що зараз розробники і виробники вакцин спілкуються тільки з представниками держав, а не комерційними структурами,
– мовиться у повідомленні.
Через це варіант платної вакцинації не буде доступний у першій половині року.
Зауважимо, українці зможуть зробити щеплення від коронавірусу безкоштовно.
Вакцинація в Україні: головне
- Першу партію китайської вакцини Sinovac Biotech у 700 тисяч доз Україна отримає впродовж 30 днів після офіційної реєстрації препарату.
- Згодом в Офісі Президента уточнили, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.
- Крім того, Україна очікує на перші постачання вакцини за програмою COVAX.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення.
- Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.
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