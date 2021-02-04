В Україні наразі йде активна боротьба з COVID-19. Як вважає глава українського уряду Денис Шмигаль, ймовірно, що недугу в країні подолають у 2021 році.

Джерело: 24 канал

Про це прем'єр-міністр розповів на зустрічі Європейської Бізнес Асоціації.

Цікаво ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19

Очікуємо перемоги цього року. Але квітень – це такий показник. Буде видно, як ми будемо рухатися далі,

– заявив Шмигаль.

Карантин продовжать до 30 квітня, – Шмигаль

Також глава уряду повідомив, що карантин, який наразі триває до 28 лютого таки продовжать – до 30 квітня. Проте, ця дата – не остаточно, ймовірно, що обмеження триватимуть надалі. Умови карантину можуть змінювати – залежно від епідеміологічної ситуації.

Зверніть увагу! На засіданні Кабміну 3 лютого ухвалили рішення про повернення до адаптивного карантину. Таким чином, регіони знову ділитимуть на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.