Україна планує розпочати вакцинацію населення проти коронавірусу у лютому 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що з імунізацією впораються до кінця року.

Джерело: 24 канал Про це Степанов розповів під час виступу у Верховній Раді 5 лютого. Актуально В Україні 4 923 нових хворих на коронавірус та ще 158 померлих Щодо закінчення процесу вакцинації – ми плануємо завершити до кінця 2021 року. В нас не передбачається жодних збоїв по поставках вакцин,

– повідомив глава МОЗ. Новина доповнюється...