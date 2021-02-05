Коли в Україні планують завершити вакцинацію проти COVID-19: відповідь Степанова
Україна планує розпочати вакцинацію населення проти коронавірусу у лютому 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що з імунізацією впораються до кінця року.
Джерело: 24 канал
Про це Степанов розповів під час виступу у Верховній Раді 5 лютого.
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Щодо закінчення процесу вакцинації – ми плануємо завершити до кінця 2021 року. В нас не передбачається жодних збоїв по поставках вакцин,
– повідомив глава МОЗ.
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