Зростання захворюваності вже відбувається через новорічні та різдвяні свята. Про це під час брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Ми бачимо дещо зростання, спричинене тим, що закінчилися свята. Наразі говорити про динаміку в якомусь регіоні зарано,

– сказав Ганіченко.

Він додав, що поки що не можна визначити регіони, в яких почнеться спалах коронавірусу.

Випадків Омікрону не настільки багато виявлено, можуть створюватися кластери, з яких буде починатися поширення. Абсолютно будь-який регіон може бути осередком спалаху. Ми очікуємо, що зростання розпочнеться вже в січні 2022 року,

– додав Ганиченко.

У яких регіонах найгірша ситуація

Експерт наголосив, що погіршення епідситуації спостерігається у Сумській та Івано-Франківській області.

Зверніть увагу: у січні 3 регіони увійшли до помаранчевої зони карантину, а саме: Сумська область,

Івано-Франківська область,

Херсонська область.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ситуація у Сумській та Івано-Франківській областях

Джерело: МОЗ

В обох регіонах перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Показники в Івано-Франківській та Сумській областях становлять 21,1% та 24,8% відповідно при максимальній нормі у 20%. Інші показники, зокрема рівень госпіталізації, у межах норми.