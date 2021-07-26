Про це в інтерв'ю розповів Голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт. З його словами точну дату початку нової хвилі спрогнозувати важко.

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Але, зважаючи на наявні дані, широке поширення Дельта, заходи охорони громадського здоров'я і соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня – на початку вересня і триватимуть до зими, в залежності від дій уряду та розширення масштабів вакцинації,

– зазначив Хабіхт.

Тому, за його словами, зараз вдалий час вакцинуватися, поки штам Дельта ще широко не поширився в країні.

Вакцинація в Україні: коротко

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Зараз в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech .

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 099 711 громадян. 3 099 709 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном). Загалом в крані провели 4 812 500 COVID-щеплень.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу