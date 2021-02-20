Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу і що очікувати: прогноз епідеміолога

Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, наскільки швидко нова хвиля COVID-19 пошириться іншими областями України і коли очікувати нові спалахи.

Інфекціоніст заявив, що в Україні вже розпочинається друга хвиля. Протягом наступних двох-трьох тижнів вона може дійти до східних кордонів.

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І вкотре в Одесі та Харкові у нас буде той самий триндець, який був у листопаді. Виникає питання: лікарні готові, кисень є, тестування підвищиться, ліки є? Ми нічого не знаємо,

– сказав Володимир Курпіта.

За його словами, розслабилися не українці, а влада. Населення реагує на дії влади.

"Загалом в усьому світі ситуація з епідемією стабілізується завдяки вакцинації. Міжнародний тиск ослаб і на цьому тлі наша влада вирішила, що пронесе. Вкотре у нас немає відповідальних за бездіяльність", – вважає медик.

Крім того, він зазначив, що в Україні немає точних даних, скільки саме українців уже перехворіло. Відтак невідомо, у скількох людей ще не сформувався імунітет.

Якщо хтось думає, що він уникне коронавірусу – це неправильно. Немає значення, скільки перехворіло. Для пересічного громадянина залишається високий ризик отримання інфекції, оскільки вірус все ще циркулює. Навіть коли було зниження до 2 тис. осіб, це означає, що люди хворіли, і 70-80 із них помирало,

– пояснив Курпіта.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу