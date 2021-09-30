Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що питання масової вакцинації підлітків нині вивчається.

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Віктор Ляшко “Але питання в тому, що сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на вакцинацію підлітків переходити передчасно”.

Міністр наголосив, що наразі пріоритетом вакцинації проти коронавірусу залишаються дорослі. Він також зазначив, що після того, як щеплення зроблять 70% українців, то Україна може скасувати карантинні обмеження.

У яких випадках зараз дозволена вакцинація підлітків