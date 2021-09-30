Коли в Україні розпочнеться вакцинація підлітків проти коронавірусу
30 вересня 2021 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:24 Канал
Масова вакцинація підлітків в Україні поки не розглядається. Вона стане можливою після вакцинації більшість дорослого населення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що питання масової вакцинації підлітків нині вивчається.
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Віктор Ляшко
“Але питання в тому, що сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на вакцинацію підлітків переходити передчасно”.
Міністр наголосив, що наразі пріоритетом вакцинації проти коронавірусу залишаються дорослі. Він також зазначив, що після того, як щеплення зроблять 70% українців, то Україна може скасувати карантинні обмеження.
У яких випадках зараз дозволена вакцинація підлітків
- має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації;
- переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію;
- виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію;
- є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію;
- приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer.