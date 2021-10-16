Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що спочатку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70 – 80% населення.
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Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте доженімо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні”.
За словами міністра, наразі питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім "перевіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.
Крім того, Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу, однак ризики інфікування все ще мають місце.
Актуальна статистика вакцинації
- Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 148 438 людей. Так, 79 580 людей отримали перше щеплення, ще 68 858 людей отримали другу дозу вакцини та завершили процес імунізації.
- Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу –7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- До слова, в Україні висока захворюваність на коронавірус. Так, впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 12 983 людини. До лікарень госпіталізували 2 859 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 277 пацієнтів.