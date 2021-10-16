Коли в Україні закінчиться масковий режим: відповідь Ляшка

В Україні наразі не можуть скасувати носіння масок в громадських місцях. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я назвали умову, яка дозволить відмовитись від масок.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що спочатку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70 – 80% населення.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте доженімо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні”.

За словами міністра, наразі питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім "перевіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.

Крім того, Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу, однак ризики інфікування все ще мають місце.

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