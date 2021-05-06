Коли в Україні запустять COVID-сертифікати: відповідь МОЗ

В Україні можуть COVID-паспорти можуть з'явитись до 1 липня. Документ включатиме дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.

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Максим Степанов “Його мета – вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "дія"”.

До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У МОЗ запевнили, що він зараз є чинним.

Коли з'явиться сертифікат

За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.