Коли в Україні зменшиться смертність від коронавірусу: прогноз НАН
Згідно з прогнозом Національної академії наук, смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями.
Джерело:Національна академії наук
За їхніми словами, протягом останнього тижня спостерігають упевнене загасання кількості нових виявлених випадків. Водночас науковці зазначають, що кількість нових випадків суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів.
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Смертність зменшиться
Це свідчить про затримки оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків.
Смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями,
– розповіли в академії.
Але вчені наголошують, що синхронно зі зниженням показників захворюваності знизилась також інтенсивність тестування. Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, що є ключовим у виявленні випадків хвороби, впала на 12%.
Ситуація зараз
- середня кількість нових виявлень зменшилася до 12743 осіб на день,
- середня кількість летальних випадків дорівнює 372 смерті на день у середньому за останній тиждень.
Прогнози
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10529 (Prophet) і 12369 (SEIR-U) впродовж тижня 21–27 квітня та 11122 (SEIR-U) впродовж тижня 28 квітня – 4 травня.
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