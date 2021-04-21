Коли в Україні зменшиться смертність від коронавірусу: прогноз НАН

Згідно з прогнозом Національної академії наук, смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями.

За їхніми словами, протягом останнього тижня спостерігають упевнене загасання кількості нових виявлених випадків. Водночас науковці зазначають, що кількість нових випадків суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів.

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Смертність зменшиться

Це свідчить про затримки оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків.

Смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями,

– розповіли в академії.

Але вчені наголошують, що синхронно зі зниженням показників захворюваності знизилась також інтенсивність тестування. Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, що є ключовим у виявленні випадків хвороби, впала на 12%.

Ситуація зараз

середня кількість нових виявлень зменшилася до 12743 осіб на день,

середня кількість летальних випадків дорівнює 372 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Прогнози

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10529 (Prophet) і 12369 (SEIR-U) впродовж тижня 21–27 квітня та 11122 (SEIR-U) впродовж тижня 28 квітня – 4 травня.