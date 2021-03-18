Коли в Україні з'явиться вакцина Pfizer: у МОЗ озвучили дату
Першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer Україна отримає вже у квітні. Домовлену кількість вакцин поставлять не відразу, а у кілька етапів.
Джерело:Дом
Україна отримає вакцину Pfizer вже у квітні
Завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заіка розповів, що до кінця наступного місяця в Україні очікують першу партію вакцини Pfizer.
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У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно,
– зазначив Олександр Заіка.
За його словами, вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджують з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну.
Зараз триває перший етап вакцинації — щеплення отримують медики та військовослужбовці. Наступного тижня має стартувати вакцинація педагогів.
Загалом Україна повинна отримати 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятимуть в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру, а саме -70°C і нижче.
Коротко про вакцинацію в Україні
- За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 9 832 особи.
- Загалом перше щеплення отримали 81 754 людей. Повністю була вакцинована лише одна людина. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.
- Вакцинація в Україні триває з 24 лютого препаратом Covishield. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини.
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