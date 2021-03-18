Першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer Україна отримає вже у квітні. Домовлену кількість вакцин поставлять не відразу, а у кілька етапів.

Україна отримає вакцину Pfizer вже у квітні

Завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заіка розповів, що до кінця наступного місяця в Україні очікують першу партію вакцини Pfizer.

До теми У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу

У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно,

– зазначив Олександр Заіка.

За його словами, вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджують з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну.

Зараз триває перший етап вакцинації — щеплення отримують медики та військовослужбовці. Наступного тижня має стартувати вакцинація педагогів.

Зверніть увагу! Лише третина українців (33%) готові робити щеплення проти COVID-19 у найближчі місяці. При цьому 61% населення не хочуть вакцинуватись, а 6% – ще не вирішили.

Загалом Україна повинна отримати 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятимуть в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру, а саме -70°C і нижче.

Коротко про вакцинацію в Україні